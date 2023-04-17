«Колотухи у него хорошие». Соперник Гвоздика рассказал о спаррингах с Бетербиевым
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Латвийский боец полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Ричард Болотник (19-6-1, 8 KO), готовящийся к поединку с украинским экс-чемпионом Александром Гвоздиком, рассказал о спаррингах с россиянином Артуром Бетербиевым.
«Когда был у Бетербиева в лагере? Перед Ярдом, мне кажется, в Канаде… Две недели, около пяти или шести спаррингов. По шесть, семь раундов стояли.
Насколько этот парень жёсткий? Как сам парень, не знаю, но руки у него — колотухи хорошие, да (смеётся). Спасибо боксёрской экипировке. Парень жёсткий, руки жёсткие, удары думающие, очень умный… Знает, когда ударить и когда добить. Но это уровень», – сказал Болотник в интервью YouTube-каналу Виктора Ялымова.
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