Гилберт Бёрнс призвал Белала Мухаммада провести бой на UFC 288

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Гилберт Бёрнс заявил о желании провести поединок с четвёртым номером рейтинга американцем Белалом Мухаммадом. Бой, по его мнению, мог бы состояться на майском турнире UFC 288.

Бёрнс – в социальных сетях: «Я подерусь с любым!»

Мухаммед: «Я тоже!»

Бёрнс: «7 мая! Соглавный бой UFC 288».

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 287 в Майами (США), Бёрнс победил единогласным судейским решением американца Хорхе Масвидаля, после выступления завершившего карьеру. Мухаммад на UFC 280 досрочно остановил во втором раунде американского проспекта Шона Брэди.

Ранее Белал Мухаммад заявил о желании провести бой с Камару Усманом.