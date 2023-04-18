Оливейра прокомментировал отказ от боя с Дариушем на UFC 288
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал отказ от поединка с четвёртым номером рейтинга американцем Бенеилом Дариушем. Бой должен был состояться на турнире UFC 288.
«Я не мог тренироваться, поскольку получил травму на тренировке по борьбе. Я пытался проводить тренировки и сделал всё, что мог, но нам пришлось сняться с боя. Выступить на UFC 288 было бы здорово, я мог подраться в одну ночь с двумя товарищами по команде. Мы продолжим работать и сохранять сосредоточенность», – приводит слова Оливейры издание MMA Fighting.
Ранее стало известно, что поединок Оливейры и Дариуша перенесён на турнир UFC 290, который состоится 11 июня в Лас-Вегасе (США).
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