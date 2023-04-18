Экс-боец UFC обвиняется в ограблении на сумму более $ 200 тыс.

Бывший боец UFC американец Карл Роберсон был арестован в штате Нью-Джерси (США), сообщает издание MMA Fighting. Спортсмен обвиняется в краже драгоценностей и других вещей на сумму более $ 200 тыс.

Согласно отчёту полиции Нью-Джерси, Роберсон с подельником, 32-летним Датаном Томасом, были арестованы в ходе расследования кражи со взломом.

Подозреваемые в масках пробрались в жилой дом через заднюю дверь, после чего прошли в спальню, где нашли драгоценности и редкие украшения на сумму более $ 200 тыс., что было зафиксировано видеокамерами.

Роберсон был арестован в своей машине, при обыске которой у него был найден испорченный пистолет с удлиненным магазином, различные наркотические вещества, а также предметы, указывающие на причастность к взлому. Его напарник был задержан в собственном доме. Теперь бойцу грозит до 10 лет лишения свободы.