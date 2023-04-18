Роб Фонт рассказал о желании провести бой с Петром Яном
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Американский боец смешанных единоборств Роб Фонт заявил, что хочет провести бой с россиянином Петром Яном.
«Бой с Петром Яном был бы грандиозным, даже несмотря на то, что он потерпел пару поражений. Независимо от того, что произойдёт, я собираюсь быть готовым и набраться терпения. Мне не терпится узнать, кто будет моим следующим соперником. Было бы отлично провести бой с Яном в Бостоне. Это было бы безумием», — приводит слова Фонта BJ Penn.
Напомним, в своём последнем бою, который прошёл в рамках UFC 287 Фонт нокаутировал Адриана Янеза.
Ян, в свою очередь, в своём последнем бою проиграл Мерабу Двалишвили. За последние пять боёв Ян потерпел четыре поражения и одержал одну победу.
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