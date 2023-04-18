Дариуш был готов драться с Царукяном, но в UFC бойцам отказали
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Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отдал должное американо-иранскому бойцу Бенеилу Дариушу за готовность провести поединок с ним. Напомним, Царукян остался без соперника после того, как бразилец Ренато Мойкано снялся с боя с ним. Они должны были встретиться на UFC Fight Night 223. Бенеил также остался без боя после снятия Чарльза Оливейры. Они должны были сразиться в ночь с 6 на 7 мая мск в Нью-Джерси (США).
«Респект Бенеилу за то, что согласился на бой со мной 6 мая. Отстой, что в UFC не захотели этого поединка. Надеюсь, мы встретимся в будущем», — написал Царукян.
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