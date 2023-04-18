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Арман Царукян исключён из карда турнира UFC Vegas 72

Арман Царукян исключён из карда турнира UFC Vegas 72
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Новым главным событием UFC Vegas 72 станет поединок между восьмым номером рейтинга легчайшей весовой категории Сонгом Ядонгом (Китай) и десятым в списке лучших бойцов дивизиона Рики Симоном (США). Россиянин Арман Царукян, который изначально должен был сразиться в главном бою спортивного шоу с бразильцем Ренато Мойкано, в турнире участие не примет. Об этом информирует пресс-служба UFC.

Напомним, в последнем поединке, который проходил на UFC Vegas 66, Арман встречался с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).

Главные титульные бои 2023 года в промоушене UFC:

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