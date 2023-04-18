Дариуш назвал оппонента, поединок с которым ему интереснее, чем бой с Оливейрой
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Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, признался, что предпочёл бы поединок с американцем Дастином Порье бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Я бы действительно предпочёл такой вариант (встретиться с Порье вместо Оливейры. – Прим. «Чемпионата»). Я больше доверяю Дастину, чем Чарльзу. Дастин сам может выбрать весовую категорию и дату. Но очевидно, что не позднее июня. Я пытаюсь устроить ещё один бой, прежде чем окончательно поседею», — написал Дариуш у себя в социальных сетях.
Напомним, Дариуш и Оливейра должны были сразиться на UFC 288, однако Чарльз снялся с боя. Сообщалось, что он получил травму.
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