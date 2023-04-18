Майкл Чендлер объяснил, что нужно делать, чтобы полностью раскрыть заложенный потенциал
Поделиться
Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC, американский ветеран Майкл Чендлер разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, рассказав, какие шаги нужно предпринимать, чтобы быть в состоянии в полной мере раскрыть заложенный потенциал.
«Никто никогда не раскрывал полностью свой потенциал, мягко двигаясь в направлении своей мечты. Живите с чувством срочности.
Срочность в том, чтобы что-то создать. Срочность в том, чтобы куда-то взобраться. Срочность в том, чтобы испытать дискомфорт. Срочность в том, чтобы испытать боль. Срочность в том, чтобы расти. Двигайтесь дальше. Увидимся на вершине!» — написал Чендлер.
Боец UFC Майкл Чендлер показал мощную силовую тренировку:
Материалы по теме
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
16:26
-
15:35
-
14:37
-
13:47
-
13:13
-
12:56
-
12:13
-
11:55
-
11:17
-
10:30
-
09:44
-
09:26
-
03:03
-
02:23
-
01:02
-
00:45
- 17 апреля 2023
-
23:06
-
22:54
-
22:11
-
19:49
-
18:40
-
18:31
-
17:45
-
16:52
-
16:30
-
16:00
-
15:05
-
14:44
-
14:37
-
14:22
-
13:54
-
13:02
-
12:41
-
11:57
-
11:03
Партнерский контент