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Майкл Чендлер объяснил, что нужно делать, чтобы полностью раскрыть заложенный потенциал

Майкл Чендлер объяснил, что нужно делать, чтобы полностью раскрыть заложенный потенциал
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Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC, американский ветеран Майкл Чендлер разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, рассказав, какие шаги нужно предпринимать, чтобы быть в состоянии в полной мере раскрыть заложенный потенциал.

«Никто никогда не раскрывал полностью свой потенциал, мягко двигаясь в направлении своей мечты. Живите с чувством срочности.

Срочность в том, чтобы что-то создать. Срочность в том, чтобы куда-то взобраться. Срочность в том, чтобы испытать дискомфорт. Срочность в том, чтобы испытать боль. Срочность в том, чтобы расти. Двигайтесь дальше. Увидимся на вершине!» — написал Чендлер.

Боец UFC Майкл Чендлер показал мощную силовую тренировку:

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