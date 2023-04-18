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«Уверен, мы встретимся в ближайшем будущем». Дариуш обратился к Царукяну

«Уверен, мы встретимся в ближайшем будущем». Дариуш обратился к Царукяну
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Американо-иранский боец UFC Бенеил Дариуш обратился к восьмому номеру рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Арману Царукяну, выразив уверенность, что они проведут бой в ближайшем будущем.

«Уверен, мы встретимся в ближайшем будущем. Всего наилучшего!» — написал Бенеил Дариуш в социальных сетях, отметив аккаунт Царукяна.

Напомним, ранее Царукян остался без соперника после того, как бразилец Ренато Мойкано снялся с боя с ним. Они должны были встретиться на UFC Fight Night 223. Бенеил также остался без боя после снятия Чарльза Оливейры. Они должны были сразиться в ночь с 6 на 7 мая мск в Нью-Джерси (США).

Дариуш выразил готовность заменить Мойкано, однако в UFC отказались от идеи этого боя.

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