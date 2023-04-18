Мокаев: не считаю, что стучать для сдачи — плохо, но на высоком уровне ты должен рисковать

Боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев (10-0) объяснил, почему он никогда не сдаётся во время боёв.

«Я не считаю, что стучать для сдачи — это плохо. Не хочу, чтобы молодые бойцы брали пример с меня. Но на таком высоком уровне ты должен рисковать. Нужно отличаться от других», — написал Мохаммад Мокаев на своей странице в социальной сети.

В последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 286, Мокаев встречался с бразильцем Жафелом Фильо и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде. При этом боец был близок к поражению, так как Фильо провёл болевой приём Мокаеву на ногу. Однако Мухаммад не сдался, хотя получил травму.

Ранее Мокаев в очередной раз посетовал на то, что промоушен не может подобрать ему соперника.