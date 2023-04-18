Боец UFC Бобби Грин решил сменить имя на «Король»

Боец UFC Бобби Грин заявил о желании сменить имя. Боец решил, что теперь его будут звать Король.

«Я говорил, что закончу карьеру. Но на самом деле я имел в виду, что завершу выступления как Бобби Грин. Я принял решение сменить имя. Я больше не буду Бобби Грином. Теперь меня будут звать Король. Никакой фамилии. Это начало новой главы для меня. Говоря по правде, я хотел сделать это ещё несколько лет назад. Но этому мешали судебные разбирательства по алиментам с матерями моих детей», — приводит слова Бобби Грина MMANews.

На счету Грина 44 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 29 побед и потерпел 14 поражений. Ещё один бой был завершён вничью.

На турнире UFC Fight Night 222 Грин проведёт поединок с Джаредом Гордоном.