Боец UFC Бобби Грин решил сменить имя на «Король»
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Боец UFC Бобби Грин заявил о желании сменить имя. Боец решил, что теперь его будут звать Король.
«Я говорил, что закончу карьеру. Но на самом деле я имел в виду, что завершу выступления как Бобби Грин. Я принял решение сменить имя. Я больше не буду Бобби Грином. Теперь меня будут звать Король. Никакой фамилии. Это начало новой главы для меня. Говоря по правде, я хотел сделать это ещё несколько лет назад. Но этому мешали судебные разбирательства по алиментам с матерями моих детей», — приводит слова Бобби Грина MMANews.
На счету Грина 44 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 29 побед и потерпел 14 поражений. Ещё один бой был завершён вничью.
На турнире UFC Fight Night 222 Грин проведёт поединок с Джаредом Гордоном.
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