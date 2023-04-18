Стал известен соперник Биберта Туменова в четвертьфинале Гран-при ACA в полулёгком весе

Российский боец смешанных единоборств Биберт Туменов встретится с американцем Лэнсом Палмером в рамках четвертьфинала Гран-при ACA в полулёгком весе, сообщает пресс-служба промоушена.
Бой станет главным событием турнира ACA 161, который состоится 11 августа в Москве.
Биберт Туменов последний бой проводил в ноябре 2022 года на турнире ACA 147, одержав победу над Андреем Гончаровым единогласным решением судей. Всего на счету Туменова 14 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед и потерпел два поражения.
Что касается Палмера, то он в последний раз дрался в июне 2022 года на турнире PFL 5, одержав победу в бою с Шеймоном Мораесом единогласным решением судей. Всего на его счету 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы и потерпел шесть поражений.
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