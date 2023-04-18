Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Жозе Альдо извинился перед Конором Макгрегором.

«Я немного погорячился. Только что пересмотрел бой в раздевалке, все говорили о моей победе, и тут репортёр спросил меня о комментариях Конора. Я не видел, что именно он сказал. Я обозвал его и посмеялся над ним. Но когда я приехал в Бразилию, то отправил ему сообщение с извинениями, потому что неправильно его понял. Но у нас снова всё круто. Конор — мой друг. Я желаю ему всего наилучшего.

Я готов потренироваться с ним. Мне нужно многому научиться в боксе, а среди ирландцев много классных боксёров. Я открыт к этому», — приводит слова Альдо MMAFighting.

Жозе Альдо в прошлом году завершил карьеру в смешанных единоборствах и начал выступать в профессиональном боксе. В двух боях у бразильца одна победа и одна ничья.