Ковингтон дал прогноз на бой Макгрегора и Чендлера

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон поделился ожиданиями от боя между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.
«Думаю, Конор побьёт Чендлера. Сейчас Чендлер уже выдохся. Он не добился особых успехов даже в организации, которая находится на более низком уровне. Он проигрывал всяким ничтожествам, с некоторыми из которых я тренировался. Думаю, с Чендлером всё кончено, это будет хороший бой для Конора. Макгрегор выйдет и уничтожит его. Я чувствую, что Конор сделает своё дело», — приводит слова Ковингтона Sportskeeda.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и Майкл Чендлер являются тренерами в очередном сезоне шоу The Ultimate Fighter. По окончании сезона они должны провести очный поединок в полусреднем весе.
В последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года и проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.
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