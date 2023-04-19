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О'Мэлли потроллил Хабиба Нурмагомедова за рейтинг лучших бойцов ММА

О'Мэлли потроллил Хабиба Нурмагомедова за рейтинг лучших бойцов ММА
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Американский боец UFC Шон О'Мэлли прокомментировал рейтинг бойцов смешанных единоборств, который выложил бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Я никогда не видел боёв Фёдора. Но если выбирать одного человека на первое место, им должен стать Джон Джонс. Кстати, как вы думаете, на какое место Хабиб поставил бы в своём рейтинге Пейдж Ванзант?» — написал О'Мэлли на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях назвал величайших бойцов ММА в истории.

На первое место Хабиб поставил соотечественника Фёдора Емельяненко и действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса.

Сам Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году с рекордом в ММА 29-0.

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