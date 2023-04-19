Силва рассказал, где и с кем хочет провести прощальный бой в ММА
Поделиться
Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва высказался о проведении прощального поединка и назвал потенциального соперника.
«Я попробую провести свой прощальный бой в карьере в Японии, ведь там я начинал карьеру. Возможно, соперником станет Хаято Сакураи. Это будет отличный бой для нас обоих. Посмотрим, что будет», — приводит слова Силвы MMA News.
На счету Андерсона Силвы 34 победы и 11 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Также у бразильского бойца самая длинная победная серия в истории американского промоушена — Силва одержал 16 побед подряд.
Свой последний поединок Андерсон Силва провёл в 2020 году и проиграл Юрайе Холлу техническим нокаутом.
Ранее Силва был включён в Зал славы UFC.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 апреля 2023
-
00:47
-
00:45
- 18 апреля 2023
-
23:49
-
23:05
-
21:53
-
21:49
-
20:54
-
19:50
-
19:46
-
18:49
-
18:46
-
17:45
-
17:10
-
16:26
-
15:35
-
14:37
-
13:47
-
13:13
-
12:56
-
12:13
-
11:55
-
11:17
-
10:30
-
09:44
-
09:26
-
03:03
-
02:23
-
01:02
-
00:45
- 17 апреля 2023
-
23:06
-
22:54
-
22:11
-
19:49
-
18:40
-
18:31
Партнерский контент