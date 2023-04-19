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Силва рассказал, где и с кем хочет провести прощальный бой в ММА

Силва рассказал, где и с кем хочет провести прощальный бой в ММА
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва высказался о проведении прощального поединка и назвал потенциального соперника.

«Я попробую провести свой прощальный бой в карьере в Японии, ведь там я начинал карьеру. Возможно, соперником станет Хаято Сакураи. Это будет отличный бой для нас обоих. Посмотрим, что будет», — приводит слова Силвы MMA News.

На счету Андерсона Силвы 34 победы и 11 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Также у бразильского бойца самая длинная победная серия в истории американского промоушена — Силва одержал 16 побед подряд.

Свой последний поединок Андерсон Силва провёл в 2020 году и проиграл Юрайе Холлу техническим нокаутом.

Ранее Силва был включён в Зал славы UFC.

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