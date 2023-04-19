Промоутер — о бое Усика и Фьюри: если на кону будут большие деньги, то этот бой состоится

Промоутер Эдди Хирн рассказал про условия, при которых украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри всё ещё могут провести бой.

«Если на кону будут большие деньги, то этот бой состоится. Говорю как есть. Так бывает часто. Кто-то хочет драться, а кто-то не хочет. Но у каждого есть своя цена. Фьюри не хочет драться с Усиком. Но если на кону будут большие деньги, то он с ним всенепременно подерётся», — приводит слова Хирна vRINGE.

Как сообщает британский промоутер, в Саудовской Аравии готовится шоу с двумя звёздными боями: Усик — Фьюри и Уайлдер — Джошуа.

Позже команда Фьюри опровергла слухи о готовящемся бое.

Напомним, бой двух непобеждённых тяжеловесов сорвался из-за финансовых разногласий сторон.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий