Промоутер — о бое Усика и Фьюри: если на кону будут большие деньги, то этот бой состоится

Промоутер Эдди Хирн рассказал про условия, при которых украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри всё ещё могут провести бой.
«Если на кону будут большие деньги, то этот бой состоится. Говорю как есть. Так бывает часто. Кто-то хочет драться, а кто-то не хочет. Но у каждого есть своя цена. Фьюри не хочет драться с Усиком. Но если на кону будут большие деньги, то он с ним всенепременно подерётся», — приводит слова Хирна vRINGE.
Как сообщает британский промоутер, в Саудовской Аравии готовится шоу с двумя звёздными боями: Усик — Фьюри и Уайлдер — Джошуа.
Позже команда Фьюри опровергла слухи о готовящемся бое.
Напомним, бой двух непобеждённых тяжеловесов сорвался из-за финансовых разногласий сторон.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий
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