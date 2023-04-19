Мендес рассказал, как на Махачева повлияло решение Хабиба уйти из ММА

Известный тренер ММА Хавьер Мендес, работающий с командой Ислама Махачева, поделился мыслями относительно того, как на психологическое состояние его подопечного повлияло решение Хабиба Нурмагомедова отойти от смешанных единоборств.

«Как мне кажется, Исламу было непросто. Ведь он привык к тому, что Хабиб был рядом всё время. Раньше, когда Хабиб не дрался в одном карде с Исламом, он был в его углу. Так что для Ислама в глубине души это, вероятно, было большим потрясением», — сказал Мендес на каналеJibber with Jaber в YouTube.

В начале января 2023 года Нурмагомедов заявил, что уходит из индустрии ММА. Он сделал репост записи в социальных сетях, где говорилось, что он покидает смешанные единоборства.

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