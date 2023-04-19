Сергей Павлович: сделаю всё возможное, чтобы приблизиться к титульному бою

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, вспомнил о победе, одержанной в поединке с представителем Австралии Таем Туивасой. Бой состоялся в декабре прошлого года. Павлович нокаутировал соперника в первом раунде.
«Мой последний бой был с Таем Туивасой, топовым бойцом в тяжёлом весе. Что касается самого поединка, то я был готов ко всем трём раундам, потому что знал, что Тай – хороший ударник с хорошей выносливостью. На тренировке мы готовились ко многим разным ситуациям, но когда в бою я увидел, что есть шанс, то воспользовался им и финишировал его. Всё пошло по плану. В результате это приблизило меня к поставленной цели. Независимо от того, сколько боёв мне придётся провести, я сделаю всё возможное, чтобы приблизиться к титульному поединку», — сказал Павлович на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.
Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче:
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