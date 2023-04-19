Кудряшов: не пойду на условия Маги Исмаилова

Участник главного боя предстоящего турнира Pravda Boxing Дмитрий Кудряшов высказался о возможности боя с Магомедом Исмаиловым. Исмаилов ранее неоднократно вызывал Кудряшова на поединок, в июне 2022 года спортсмены провели стердаун во время турнира Pravda Boxing в Москве.
«Я и слез с дивана, чтобы летом прошлого года дать Вагабу Вагабову возможность показать все свои умения. Изначально у нас планировался реванш с Вагабом, но у ребят пост. Потом мы узнали, что Вагаб травмировался, и так появился бой против Шьюмейкера. Бой против Маги Исмаилова? Конечно, почему бы и нет. Но Мага ставит разные условия, на которые я уже не пойду», – сказал Кудряшов.
Поединок Дмитрия Кудряшова и американца Сэма Шьюмейкера возглавит турнир Pravda Boxing во Владикавказе 27 апреля.
Боксёр Кудряшов удержал канатом сразу две газующих машины:
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