Ислам Махачев — Хасбику: кольцо есть — жены нету

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, подшутив над известным блогером и амбассадором UFC Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.

«Кольцо есть – жены нету», – написал Махачев.

«У меня их четыре», — вскоре ответил Хасбик.

Магомедов пользуется популярностью в мире смешанных единоборств уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC. Сообщалось, что оно подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Кроме того, говорилось, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

Хасбик провёл тренировку с Исламом Махачевым: