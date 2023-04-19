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Ислам Махачев — Хасбику: кольцо есть — жены нету

Ислам Махачев — Хасбику: кольцо есть — жены нету
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, подшутив над известным блогером и амбассадором UFC Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.

«Кольцо есть – жены нету», – написал Махачев.

«У меня их четыре», — вскоре ответил Хасбик.

Магомедов пользуется популярностью в мире смешанных единоборств уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC. Сообщалось, что оно подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Кроме того, говорилось, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

Хасбик провёл тренировку с Исламом Махачевым:

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