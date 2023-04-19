Блэйдс объяснил, почему он самый сложный соперник для Джона Джонса

Рейтинговый американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Кёртис Блэйдс высказал мнение, что для соотечественника, действующего чемпиона UFC в том же весе Джона Джонса, он являлся бы самым тяжёлым оппонентом.
«По множеству причин я был бы его самым сложным соперником. У меня есть габариты, у меня поставлена борьба, я обладаю атлетизмом, у меня есть скорость и ловкость. У меня есть всё, что нужно, чтобы противостоять такому таланту, как Джон Джонс. Я знаю, что его руки длиннее. Поэтому мне нужно будет найти способ попасть в зону досягаемости. Возможно, мне пришлось бы использовать локти, возможно, пришлось бы войти в клинч, но я верю, что смогу победить его. Когда мне удаётся проводить тейкдауны, вероятность моей победы приближается. Это был бы отличный поединок», — приводит слова Блэйдса MMA Fighting.
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