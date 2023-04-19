Эномото рассказал, почему зрителям понравится его бой со Шлеменко
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Швейцарский боец Ясубей Эномото высказал мнение, что его предстоящий поединок с россиянином Александром Шлеменко доставит зрителям удовольствие, потому что они оба являются хорошими ударниками.
«Я проиграл первый бой со Шлеменко, но я уже забыл об этом. С того времени мы стали старше, опытнее и умнее. Тем более это будет кикбоксинг. Поэтому это будет совсем другой поединок. Болельщикам понравится смотреть на нас в стойке. Ведь мы оба хорошие ударники. Просто убираем борьбу и дерёмся», — сказал Эномото на пресс-конференции.
Поединок между Шлеменко и Эномото состоится на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве 21 апреля.
Шлеменко записал видео после поражения нокаутом в бою с Иличем:
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