Эномото рассказал, почему зрителям понравится его бой со Шлеменко

Швейцарский боец Ясубей Эномото высказал мнение, что его предстоящий поединок с россиянином Александром Шлеменко доставит зрителям удовольствие, потому что они оба являются хорошими ударниками.

«Я проиграл первый бой со Шлеменко, но я уже забыл об этом. С того времени мы стали старше, опытнее и умнее. Тем более это будет кикбоксинг. Поэтому это будет совсем другой поединок. Болельщикам понравится смотреть на нас в стойке. Ведь мы оба хорошие ударники. Просто убираем борьбу и дерёмся», — сказал Эномото на пресс-конференции.

Поединок между Шлеменко и Эномото состоится на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве 21 апреля.

Шлеменко записал видео после поражения нокаутом в бою с Иличем: