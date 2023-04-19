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Камил Гаджиев назвал самый жестокий вид спорта. Это не ММА

Камил Гаджиев назвал самый жестокий вид спорта. Это не ММА
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Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение, что армейский рукопашный бой является самым жестоким видом спорта в мире.

«Если меня спросить, армейский рукопашный бой — самый жестокий вид спорта в мире. Если кто-то хочет убедиться — посмотрите видео. Это не для слабонервных, на самом деле. С точки зрения взглядов и всего такого», — сказал Гаджиев на пресс-конференции в преддверии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Напомним, ближайший турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 21 апреля. В его рамках состоится реванш между известным российским бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко и представителем Швейцарии Ясубеем Эномото. Впервые они встречались в декабре 2014 года на турнире FIGHT NIGHTS «Битва 18. Перезаморозка». Александр тогда победил единогласным решением судей.

Интервью с Александром Шлеменко перед RCC 13:

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