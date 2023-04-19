Шлеменко: у нас почти каждый мужчина служил в армии, познавал основы АРБ

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался по поводу предстоящего поединка со швейцарцем Ясубеем Эномото. Бой пройдёт по правилам кикбоксинга и состоится на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве 21 апреля.

«Моя база — армейский рукопашный бой, это тоже смешанный стиль. Просто я предпочитаю больше бить, мне это нравится. Вот и всё. Будет противостояние бойца из армейского рукопашного боя. Мне кажется, это интересно. У нас почти каждый мужчина проходил службу в армии, а там многие познавали основы такого боя. Хорошо, что я представляю этот уникальный, российский вид спорта, придуманный в России», — сказал Шлеменко на пресс-конференции.

Исмаилов жёстко ответил Харитонову, критиковавшему Шлеменко: