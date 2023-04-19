Александр Шлеменко рассказал, как недостаток сна может помочь в бою

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, что недостаток сна может сыграть положительную роль во время поединка.
«Поединок с Эномото начнётся поздно по омскому времени? Конечно, это добавит мне сложностей. Постараюсь поспать днём перед боем, главное, чтобы это получилось. Может, даже в раздевалке. Но, когда ты не спишь, ты такую фазу ловишь, ощущения… Они не всегда бывают отрицательными, даже, напротив, помогают. У нас в АРБ ребята практиковали такую тему: спать прямо перед боем. То есть человека будят и говорят — выходи драться», — сказал Шлеменко на пресс-конференции.
Напомним, 21 апреля на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Шлеменко проведёт поединок по правилам кикбоксинга со швейцарцем Ясубеем Эномото.
Шлеменко записал видео после поражения нокаутом в бою с Иличем:
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