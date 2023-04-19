Янькова: моя соперница включила «маленького Конора». Это здорово

32-летняя чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова прокомментировала недавние слова турчанки Сюденюр Бостанжи, с которой она проведёт поединок 21 апреля на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Помимо прочего, Бостанжи говорила, что не ждёт от соперницы многого на ринге из-за длительного перерыва. Напомним, пять лет назад Янькова взяла перерыв в спортивной карьере. Это будет её первый бой за это время.

«В ММА развито такое — забраться сопернику в голову, чтобы выходить потом на подготовленную почву. В кикбоксинге это не так развито, но моя соперница решила попробовать. Включила «маленького Конора». Это здорово на самом деле, ведь спортсмены понимают, что нужно продавать билеты», — сказала Янькова на пресс-конференции.

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