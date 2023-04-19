«Феникс» готов вернуться!» Александр Емельяненко показал видео с тренировки

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав видео с тренировочного занятия.
«Феникс» готов вернуться в дело! Кто следующий соперник? Как думаете?» — написал Емельяненко.
«Готов вернуться!» А. Емельяненко показал видео с тренировки:
В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. В общей сложности Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.
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