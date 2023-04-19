Швейцарский боец Ясубей Эномото, которому 21 апреля предстоит провести поединок с россиянином Александром Шлеменко, провёл спарринг с медведем.

Соперник Шлеменко Ясубей Эномото провёл спарринг с медведем:

Поединок между Шлеменко и Эномото состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой пройдёт по правилам кикбоксинга. Спортивное мероприятие примет Москва. Для Александра и Ясубея это будет бой-реванш. Впервые они встречались в декабре 2014 года на турнире FIGHT NIGHTS «Битва 18. Перезаморозка». Россиянин тогда победил единогласным решением судей.

В общей сложности Эномото провёл в смешанных единоборствах 36 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел 14 поражений. На счету Шлеменко 78 поединков, в которых он добыл 61 победу и потерпел 15 поражений. Ещё один поединок с его участием завершился вничью, а другой был признан несостоявшимся.