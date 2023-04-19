Теофимо Лопес: я устал слышать от людей о своей победе над Ломаченко
Поделиться
Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес признался, что не хотел бы, чтобы его карьера ассоциировалась исключительно с победой над звёздным украинцем Василием Ломаченко, поединок с которым состоялся в октябре 2020 года.
«Я устал слышать от всех, что я тот парень, который победил Ломаченко. Нет, я – парень, победивший всех бойцов, которых, как считали, я не смогу победить. Я стремлюсь к каждому чемпиону.
У вас есть много больших талантов, но с кем они дерутся? Люди создают мнение, будто они дерутся с чемпионами мирового класса. Но эти парни следуют пути Флойда Мейвезера, а не Красавчика Флойда, который побеждал чемпионов, чтобы оказаться на вершине», – цитирует Лопеса издание Bed Left Hook.
Комментарии
- 19 апреля 2023
-
18:56
-
18:11
-
17:36
-
17:02
-
16:42
-
15:48
-
14:50
-
14:38
-
14:05
-
13:58
-
13:54
-
13:46
-
13:38
-
13:22
-
12:39
-
12:30
-
12:22
-
11:42
-
11:30
-
11:11
-
10:24
-
09:40
-
09:23
-
08:41
-
00:47
-
00:45
- 18 апреля 2023
-
23:49
-
23:05
-
21:53
-
21:49
-
20:54
-
19:50
-
19:46
-
18:49
-
18:46
Партнерский контент