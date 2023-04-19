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Тяжеловес UFC: Джон Джонс стоит в одном ряду с Леброном Джеймсом и Рафаэлем Надалем

Тяжеловес UFC: Джон Джонс стоит в одном ряду с Леброном Джеймсом и Рафаэлем Надалем
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Американский боец тяжёлого веса UFC Кёртис Блэйдс высказался о действующем чемпионе дивизиона и звезде организации, соотечественнике Джоне Джонсе.

«Джонс легко мог бы выступать до 38 лет, может, даже до 39. Он является выходцем из той же категории, что и Леброн, Том Брэди и Рафаэль Надаль. Он способен выступать до тех пор, пока это занимает его мысли», – приводит слова Блэйдса издание MMA Fighting.

В своём последнем бою на турнире UFC 285 Джонс досрочно остановил в первом раунде француза Сириля Гана, вернувшись после трёх лет отсутствия и завоевав вакантный титул в тяжёлом весе (до 120 кг). Выступление стало для 35-летнего американца 15-м титульным боем в карьере.

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