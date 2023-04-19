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Мухаммад: UFC изо всех сил пытается сделать Эдвардса звездой, но он тихоня

Мухаммад: UFC изо всех сил пытается сделать Эдвардса звездой, но он тихоня
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Четвёртый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад считает, что действующий чемпион дивизиона британец Леон Эдвардс не сможет стать глобальной спортивной звездой.

«Леон не очень разговорчивый. Он не говорит гадости и не является парнем, который умеет работать со СМИ. Он почти не даёт интервью. Возможно, Колби [Ковингтон] приложит больше усилий для того, чтобы продать их бой, и это что-то даст Леону.

UFC изо всех сил пытается сделать Леона звездой, устраивая ему бои с такими парнями, как Нейт Диаз. Они пытались свести его с Масвидалем, но он не знает, как пользоваться скандалами, потому что он тихоня. Это развлекательный бизнес, и вы обязаны уметь говорить», – приводит слова Мухаммеда MMA Fighting.

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