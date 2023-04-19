Корешков оценил шансы Павловича в поединке с Блэйдсом

Экс-чемпион Bellator, российский боец Андрей Корешков высказался о предстоящем поединке тяжеловесов UFC Сергея Павловича и Кёртиса Блэйдса.
«Я думаю, что Блэйдс будет делать акцент на борьбу. В стойке… навряд ли он будет рисковать. Мне кажется, что он будет работать в стойке, дразнить и откровенно вызывать на размен и в этом размене пытаться забрать ногу, перевести и залежать.
В стойке зарубаться открыто он не рискнёт. Уже не один боец за такую грубую ошибку поплатился. Многих Павлович в размене и нокаутировал. И у Сергея хватит мощи, чтобы нокаутировать Блэйдса. Здесь уже надо смотреть, как Сергей будет готов к борьбе. Хотя он базовый борец вроде… Понимание борьбы у него есть. Надеюсь, что Сергей выиграет», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.
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