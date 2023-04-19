Корешков: если Павлович победит Блэйдса, то подойдёт на роль претендента
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Бывший чемпион Bellator, российский боец смешанного стиля Андрей Корешков высказался о титульных перспективах тяжеловеса UFC и соотечественника Сергея Павловича в случае победы над американцем Кёртисом Блэйдсом.
«А вообще, его шансы на титульный бой… Он идёт на хорошей череде побед над хорошими соперниками. Вот сейчас Ган отбился с Джонсом, отобьётся Миочич, и UFC всё равно будет нужен кто-то третий. В принципе, если Сергей выиграет бой, на эту роль он подойдёт», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.
Напомним, поединок Сергея Павловича и Кёртиса Блэйдса состоится уже на этих выходных в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC Fight Night 222.
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