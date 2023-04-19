Корешков: если Павлович победит Блэйдса, то подойдёт на роль претендента

Бывший чемпион Bellator, российский боец смешанного стиля Андрей Корешков высказался о титульных перспективах тяжеловеса UFC и соотечественника Сергея Павловича в случае победы над американцем Кёртисом Блэйдсом.

«А вообще, его шансы на титульный бой… Он идёт на хорошей череде побед над хорошими соперниками. Вот сейчас Ган отбился с Джонсом, отобьётся Миочич, и UFC всё равно будет нужен кто-то третий. В принципе, если Сергей выиграет бой, на эту роль он подойдёт», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, поединок Сергея Павловича и Кёртиса Блэйдса состоится уже на этих выходных в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC Fight Night 222.

Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче: