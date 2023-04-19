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Поединок Ильяса Хамзина станет соглавным событием RCC 15

Поединок Ильяса Хамзина станет соглавным событием RCC 15
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Российский боец смешанного стиля Ильяс Хамзин (11-2) проведёт поединок на турнире RCC 15, который состоится 13 мая в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба промоушена.

Соперником россиянина станет 28-летний бразилец Магнус Конрадо (17-4). Противостояние станет соглавным событием вечера.

Ильясу Хамзину 31 год. Боец выступает в качестве профессионального бойца с сентября 2018 года. В своём последнем бою на турнире RCC Intro 23 в октябре россиянин нокаутировал в первом раунде (удар локтём и добивание) бразильца Альфредо Соузу.

Напомним, в главном бою турнира RCC 15 в Екатеринбурге сойдутся россиянине Иван Штырков (22-2-1) и Виктор Немков (32-8-1).

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