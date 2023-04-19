Андерсон Силва оценил шансы на проведение третьего боя Адесанья — Перейра

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) легендарный бразилец Андерсон Силва прокомментировал результат титульного поединка между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся 9 апреля в Майами (США) и возглавил турнир UFC 287.

Напомним, Адесанья победил нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский пояс, нанеся Перейре первое поражение в сильнейшей организации мира.

«Алекс хорошо себя показал… как и Адесанья. Я считаю, что у Алекса не появится возможность сразиться с Адесаньей в ближайшем будущем. Он перейдёт в полутяжёлый вес и уже не вернётся», – сказал Силва в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее Роберт Уиттакер объяснил, что позволило Адесанье победить Перейру в реванше.