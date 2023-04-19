Корешков предсказал финалистов Гран-при Bellator с участием Усмана Нурмагомедова
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Бывший чемпион Bellator, российский боец смешанного стиля Андрей Корешков высказался о Гран-при организации в лёгком весе (до 70 кг), стартовавшем в 2023 году.
«Выглядят ли Нурмагомедов и Шаблий фаворитами? Ну да, мне кажется, они в финале и встретятся. Как бы они выступили? Тяжело сказать… Усман Нурмагомедов талантливый парень, видно сразу. Ну и Шаблий тоже хорошо себя чувствует в стойке, неудобный абсолютно для кого угодно. Он легко подстраивается под разные стили боя… обученный», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.
Напомним, в полуфинале турнира Усман Нурмагомедов сразится с победителем пары Брент Примус – Мансур Барнауи. Соперник Александра Шаблия определится в поединке между Эй Джеем Макки и Патрики Фрейре.
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