Промоутер: Чжан Чжилэй может стать силой в супертяжёлом весе

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса, прокомментировал поражение своего бойца в поединке с китайцем Чжан Чжилэем, состоявшемся на минувших выходных в Лондоне.

«Я должен отдать должное Чжан Чжилэю, навязавшему свою тактику и идеально воплотившему её в жизнь. Учитывая такое выступление, он может стать довольно серьёзной силой в супертяжёлом дивизионе.

Что же касается Джо, то он допустил ошибку, вечер получился для него неудачным. Такое случается, и это не умаляет его авторитета. Иногда вы просто выбираете не того парня в неподходящее время», – написал Уоррен в рамках колонки издания BoxingScene.

Чжан Чжилэю 39 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2014 года и потерпел единственное поражение от хорватского олимпийца Филипа Хрговича.