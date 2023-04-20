Ян Блахович заявил об отказе Косты от боя с ним, бразилец ответил

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович заявил, что бразильский средневес Пауло Коста отказался от поединка с ним.

«Несколько дней назад Косте предложили бой со мной. Я сказал «да», а он отказался. Боя не будет. Сколько «секретного сока» (отсылка к тому, что Коста употребляет стероиды. – Прим. «Чемпионата») ему нужно? Одной бутылки вина достаточно, чтобы нокаутировать этого парня», – написал Блахович в социальных сетях.

Публикация не прошла мимо Косты, который прокомментировал её:

«Это не просто слухи. Хантер Кэмпбелл [матчмейкер UFC] звонил, и я считаю, что обе стороны дали согласие. Давайте скажем о деталях. Это требует смены дивизиона, а я без проблем могу уложиться в средний вес. Чеченский гурман может подраться только в октябре в Дубае, так что всё нормально».

Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC: