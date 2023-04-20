Ломаченко назвал ключевой фактор, который повлияет на исход боя Дэвис — Гарсия

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, украинский ветеран Василий Ломаченко высказался об ожидаемом поединке между звёздными американскими легковесами Джервонтой Дэвисом (28-0, 26 KO) и Райаном Гарсией (23-0, 19 KO), который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (США).

«Пункт о регидратации? (ограничении на восстановление веса для Гарсии после взвешивания. – Прим. «Чемпионата») Это ещё одна причина, почему Джервонта Дэвис может победить. Станет ли это проблемой для Райана? Я считаю, что да, Гарсия очень большой для лёгкого веса.

Всё, что умеет Райан, это бить всего один удар – левый хук, и, я думаю, команда Дэвиса подготовилась к этому», – сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу EsNews.