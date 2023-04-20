Макгрегор: Хабиб — толстая скотина с грудью

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в очередной раз задел экс-обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Макгрегор на своей странице в социальных сетях рассуждал о решении боксёров Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса отдать весь гонорар победителю их боя, после чего получил сообщение от одного из пользователей: «Ты всё ещё должен Хабибу свой гонорар за бой».

«Хабиб — толстая скотина с грудью, парень», — отреагировал Макгрегор.

Напомним, поединок Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым прошёл в октябре 2018 года в рамках главного события турнира UFC 229. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в четвёртом раунде.