Макгрегор: Хабиб — толстая скотина с грудью
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в очередной раз задел экс-обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Макгрегор на своей странице в социальных сетях рассуждал о решении боксёров Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса отдать весь гонорар победителю их боя, после чего получил сообщение от одного из пользователей: «Ты всё ещё должен Хабибу свой гонорар за бой».
«Хабиб — толстая скотина с грудью, парень», — отреагировал Макгрегор.
Напомним, поединок Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым прошёл в октябре 2018 года в рамках главного события турнира UFC 229. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в четвёртом раунде.
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