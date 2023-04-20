Эдвардс: Камару Усман не стал хуже, он побьёт всех претендентов на титул

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Леон Эдвардс призвал не списывать со счетов экс-обладателя титула Камару Усмана.
«Камару не стал хуже. Я уверен, что он побьёт всех претендентов из первой пятёрки. Он отличный экс-чемпион и был последним, кто у меня выиграл. Это было восемь лет назад. Мы провели отличную трилогию, и я оставил её в прошлом. Теперь смотрю в будущее и ищу новых соперников, но вы взгляните на полусредний вес. Нет никого, кого уверенно можно назвать претендентом номер один», — приводит слова Эдвардса Sports Illustrated.
В марте на турнире UFC 286 Леон Эдвардс выиграл у Усмана решением большинства судей и защитил чемпионский титул. Сообщалось, что его следующим соперником станет Колби Ковингтон.
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