Волкановски высказался о своём следующем сопернике Яире Родригесе

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски отдал должное Яиру Родригесу, своему следующему сопернику.
«Расцениваю бой с Яиром, как встречу с серьёзным, опасным соперником. Он может быть одним из самых опасных бойцов, с которым я бился. Родригес непредсказуем, владеет множеством разных приёмов и нокаутирующей мощью. Я считаю себя лучшим бойцом в мире и уверен в себе, но знаю, что не должен относиться к нему легкомысленно.
Родригес может выстреливать из разных ситуаций. Эту угрозу стоит учитывать. Именно в таких ситуациях нужно показывать бойцовский IQ. Это будоражит меня, и я с нетерпением жду боя», — сказал Волкановски в интервью The Mac Life.
Бой Волкановски с Родригесом пройдёт 8 июля на турнире UFC 290.
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