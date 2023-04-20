Экс-чемпион UFC: бокс — по большому счёту спорт для слабаков
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Люк Рокхолд заявил, что считает бокс спортом для слабаков.
«Бокс — по большому счёту спорт для слабаков. Вот голые кулаки — другое дело. Всё меняется, у тебя нет этих больших перчаток, и тебя не бьют этими большими подушками. На голых кулаках ты должен идти бить и убивать. Так что цельтесь не только в голову, но и в шею, в подбородок, лицо», — сказал Рокхолд в интервью Submission Radio.
Напомним, Люк Рокхолд должен дебютировать в боях на голых кулаках в лиге Bare Knuckle Fighting Championship. Его соперником станет ещё один ветеран UFC — Майк Перри.
В профессиональных ММА Рокхолд провёл 22 поединка, в которых одержал 16 побед и потерпел шесть поражений.
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