Экс-чемпион UFC: бокс — по большому счёту спорт для слабаков

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Люк Рокхолд заявил, что считает бокс спортом для слабаков.

«Бокс — по большому счёту спорт для слабаков. Вот голые кулаки — другое дело. Всё меняется, у тебя нет этих больших перчаток, и тебя не бьют этими большими подушками. На голых кулаках ты должен идти бить и убивать. Так что цельтесь не только в голову, но и в шею, в подбородок, лицо», — сказал Рокхолд в интервью Submission Radio.

Напомним, Люк Рокхолд должен дебютировать в боях на голых кулаках в лиге Bare Knuckle Fighting Championship. Его соперником станет ещё один ветеран UFC — Майк Перри.

В профессиональных ММА Рокхолд провёл 22 поединка, в которых одержал 16 побед и потерпел шесть поражений.