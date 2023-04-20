Мокаев обозначил желаемого соперника, выразив готовность отдать ему свой гонорар

Боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев (10-0) выразил желание провести поединок с представителем США Брэндоном Ройвалом.

«Хочу драться с Брэндоном Ройвалом (третьим номером рейтинга) в Абу-Даби! Я чувствую, что ты не примешь этот бой, но я могу предложить тебе свой боевой гонорар в размере 38 000 долларов, если ты всё-таки согласишься. Погнали!» — написал Мокаев на своей странице в социальных сетях.

В последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 286, Мокаев встречался с бразильцем Жафелом Фильо и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде. При этом боец был близок к поражению, так как Фильо провёл болевой приём Мокаеву на ногу. Однако Мухаммад не сдался, хотя получил травму. Мокаев остаётся непобеждённым бойцом смешанных единоборств. Сейчас у него десять побед в десяти поединках в ММА.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: