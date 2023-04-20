Ройвал ответил на вызов Мухаммада Мокаева

Американский боец смешанных единоборств Брэндон Ройвал, выступающий в наилегчайшей весовой категории UFC, отреагировал на вызов стороны представителя Великобритании Мухаммада Мокаева. Ранее Мокаев предложил Ройвалу свой гонорар, если тот согласится на поединок с ним.

«Я сражаюсь за золото и цифры с шестью нулями, а не за 38 тысяч. Может быть, как только ты перестанешь драться с соперниками без рейтинга, ты сможешь добавить наш возможный бой в свой список желаний», — написал Ройвас у себя в социальных сетях.

В последнем бою Ройвал победил представителя Бразилии Матеуса Николау. Мокаев последний поединок проводил также с соперником из Бразилии, Жафелом Фильо. Мухаммад победил, применив удушающий приём в третьем раунде.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: