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Блэйдс объяснил, почему уход Нганну из UFC не может стать ошибкой

Блэйдс объяснил, почему уход Нганну из UFC не может стать ошибкой
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Американский боец UFC Кёртис Блэйдс высказался в защиту Фрэнсиса Нганну, покинувшего промоушен.

«Я не думаю, что Нганну вернётся в UFC. Причина в том, что он собирается провести боксёрский поединок и ему нужен только один, чтобы заработать $ 10–15 млн. После того как вы заработаете $ 15 млн, трудно вернуться к заработку в $ 800 тыс. Плюс он вряд ли захочет иметь дело с грэпплингом. Он предпочтёт нанести один удар. Вот что он хочет сделать. И я верю, что у него получится.

Почему кто-то должен винить его? Каждый хочет стать миллионером. Неважно, сможет ли он победить в боксе. Речь о чемодане денег. Он может выйти и упасть за 45 секунд и получить деньги на счёт. Какая разница? Вспомните Бена Аскрена. Он вышел в ринг и был уничтожен Джейком Полом. Но какая разница? Он богат», — приводит слова Блэйдса MMAFighting.

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