Джервонта Дэвис и Райан Гарсия заключили пари на весь призовой фонд перед очным боем

Звёздный американский боксёр, чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис заключил пари со своим соотечественником Райаном Гарсией в преддверии их очного поединка. Об этом они договорились во время прямого эфира в социальных сетях. По условиям пари победителю достанется весь призовой фонд.

Бой между Дэвисом и Гарсией состоится 22 апреля.

В активе Дэвиса 28 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 28 побед, 26 из них — досрочно. Американец одержал шесть побед над действующими или бывшими чемпионами мира и обладает титулами во втором полулёгком, лёгком и первом полусреднем весе.

На счету Гарсии 23 победы в 23 боях на профессиональном ринге, 19 из них — досрочные.

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