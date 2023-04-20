Стерлинг — о Сехудо: тройной засранец не идиот и проделал домашнюю работу

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, высказавшись о своём сопернике по предстоящему поединку Генри Сехудо. Их бой состоится в ночь с 6 на 7 мая мск в Нью-Джерси (США) на турнире UFC 288.

«Тройной засранец не идиот. Я знаю, что он проделал домашнюю работу. И мне известно, что он увидел проблемы, которые ему нужно решить. С учётом сказанного я прикончу его за два раунда», — написал Стерлинг.

36-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай)), является трёхкратным панамериканским чемпионом. Последний бой в промоушене Даны Уайта он проводил в мае 2020-го.

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