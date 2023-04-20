Стерлинг — о Сехудо: тройной засранец не идиот и проделал домашнюю работу

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, высказавшись о своём сопернике по предстоящему поединку Генри Сехудо. Их бой состоится в ночь с 6 на 7 мая мск в Нью-Джерси (США) на турнире UFC 288.
«Тройной засранец не идиот. Я знаю, что он проделал домашнюю работу. И мне известно, что он увидел проблемы, которые ему нужно решить. С учётом сказанного я прикончу его за два раунда», — написал Стерлинг.
36-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай)), является трёхкратным панамериканским чемпионом. Последний бой в промоушене Даны Уайта он проводил в мае 2020-го.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
- 20 апреля 2023
-
20:29
-
20:07
-
18:48
-
18:14
-
18:06
-
18:00
-
17:45
-
16:52
-
16:28
-
15:53
-
15:20
-
14:56
-
14:26
-
13:57
-
13:13
-
12:48
-
12:16
-
11:40
-
11:29
-
11:20
-
10:58
-
10:51
-
10:45
-
09:58
-
09:45
-
09:25
-
08:22
-
08:17
-
01:19
-
01:03
-
00:37
-
00:06
- 19 апреля 2023
-
23:52
-
23:06
-
22:50